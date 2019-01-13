Диего Марадона госпитализирован в Буэнос Айресе

Ему предстоит плановая операция в связи с кровотечением в желудке. Об этом сообщает Reuters. Ранее стало известно, что кровотечение обнаружили у 58-летнего бывшего футболиста во время стандартного обследования. Чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер «Дорадос» проходил его перед поездкой в Мексику, где должен был возобновить работу в мексиканском клубе. Спустя три часа после госпитализации аргентинца выписали.