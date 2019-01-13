Греческие учителя сорвали центральный выпуск новостей госканала

Группа из 30 протестующих проникла в здание гостелерадиовещания и начала громко стучать в дверь студии во время прямого эфира. Выпуск новостей был сразу же прекращен, и ведущие объявили рекламу. Однако после 30-минутного перерыва трансляция возобновилась и в студии уже вместе с ведущими находились преподаватели. Они развернули панно, зачитали свои требования, и только после этого удалились, о каких-либо задержаниях не сообщалось. Телеканал позже сообщил, что демонстрации выпуска новостей помешало «вторжение группы остающихся без зарплаты преподавателей», которые требуют улучшения условий труда и протестуют против нового законопроекта о приеме на работу.