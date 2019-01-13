По меньшей мере, 19 человек погибли, еще двое остаются под землей в результате обрушения на угольной шахте в Китае

По меньшей мере, 19 человек погибли, еще двое остаются под землей в результате обрушения крыши на угольной шахте в Китае. Авария произошла накануне в провинции Шэньси на шахте, принадлежащей компании «Байцзи майнинг». Во время инцидента под землей работали 87 человек, 66 из них после обрушения были эвакуированы в безопасное место. Спасатели продолжают поиски двух шахтеров. Ведется расследование, причины аварии устанавливаются