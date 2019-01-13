В России в первом квартале этого года примерно на 8% повысятся цены на продукты
На это влияет повышение НДС и совокупность других факторов, сообщили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». Эксперты отметили, что рост ставки налога отразится не только на отпускных ценах, но и на стоимости сырья, упаковки и оборудования. Предположительно, себестоимость продукции повысится на 4-12 процентов.
Комментарии4
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irdo 13 января 2019 | 04:50
В России в первом квартале этого года примерно на 8% повысятся цены на продукты
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Опять клевещут всяческие пятые колонны.
yralez 13 января 2019 | 04:53
На повышение цен влияет только один фактор------Озерская ОПГ
kup1964 13 января 2019 | 05:31
Вот пендосы сволочи.....
kochar 13 января 2019 | 05:33
Я не буду менять линолеум. Я передумал, ибо мир обречен. Сергей Довлатов
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@ Мы должны поменять линолеум,Мы не обречены.