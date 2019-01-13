В России в первом квартале этого года примерно на 8% повысятся цены на продукты

На это влияет повышение НДС и совокупность других факторов, сообщили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». Эксперты отметили, что рост ставки налога отразится не только на отпускных ценах, но и на стоимости сырья, упаковки и оборудования. Предположительно, себестоимость продукции повысится на 4-12 процентов.