Лидерами по цитированию главаря «Исламского государства» оказались телеканалы РЕН ТВ и «Звезда»
Лидерами по цитированию главаря террористической группировки «Исламское государство» (в РФ запрещена) оказались телеканалы РЕН ТВ и «Звезда» — 10 и семь раз соответственно. Государственные «РИА Новости», RT и «Российская газета» цитировали Абу Бакра аль-Багдади по пять раз, агентство ТАСС — трижды.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные компании «Медиалогия», которая изучила публикации самых цитируемых российских СМИ с 2015 года.
Исследование было проведено после того, как Роскомнадзор направил на экспертизу материалы русской службы «Би-би-си» со словами аль-Багдади. Сколько раз главаря ИГ цитировала «Би-би-си», не уточняется.
Комментарии1
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bugbugbug 13 января 2019 | 04:43
У этих есть ГБшные кураторы, им можно. А остальным - закон.