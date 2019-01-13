Экипаж «КАМАЗ-мастер» навестил фаната, который попал под колеса российского грузовика во время ралли-марафона «Дакар»

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» навестил в больнице фаната, который попал под колеса российского грузовика во время пятого этапа ралли-марафона «Дакар». Пилоты Владимир Чагин, Андрей Каргинов и врач Ирина Зеленкова пришли в медицинское учреждение к Эвену Дереку Худсону, получившему повреждение ноги на этапе Такна-Арекипа. Экипаж дисквалифицировали за наезд на зрителя. Дело в том, что на одном из сложных подъемов находилось большое количество болельщиков. Каргинов попробовал объехать людей на подъеме, но не получилось.