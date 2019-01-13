В шести городах Германии проходит масштабная операция против арабских преступных кланов
По данным местных СМИ, операция началась минувшим вечером. В ней участвуют около 1300 полицейских и сотрудники таможни. Обыски проводятся в том числе в принадлежащих преступным кланам кальянных.
Комментарии1
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buzukin075 13 января 2019 | 03:23
Штой-то немчуры как-то нетолерантно действуют? Глядишь, еще гитлеровские концлагеря расконсервируют под одобрение трудящихся немецких масс :)
Видать, уже начало припекать :) Вот до чего довела Германдию нудистка Анжелка!