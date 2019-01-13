На западе Украины загорелся нефтеперерабатывающий завод «Карпатнефтехим»

Он находится в городе Калуше Ивано-Франковской области, передает ТАСС. Пожар начался примерно в 10 вечера по Москве. Сейчас происходит факельное горение пирогаза, сообщила пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. К тушению привлечены 18 единиц техники и около 90 пожарных. Сведений о пострадавших не поступало. Позже служба сообщила, что пожар локализован. По словам мэра города Игоря Матвийчука, которые приводит агентство «Укринформ», угрозы для жителей города нет. Выбросов вредных веществ в атмосферу не зафиксировано.