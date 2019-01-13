Сирийская оппозиция заявила о задержании двух боевиков с гражданством России
Всего в ходе спецоперации, которая прошла 9 января на севере Сирии, были задержаны четверо боевиков. Их подозревают в организации терактов в регионе. К какой именно группировке они принадлежат, не уточняется. Как сообщается, антитеррористическим подразделениям «Сирийских демократических сил» удалось задержать боевиков благодаря «долгому и точному отслеживанию» их действий.
Комментарии2
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moisha2 13 января 2019 | 03:24
На ютубе уже 4 года назад ролики есть, там и даги и чеченцы и с рф... Бред
grs_alx_112018 13 января 2019 | 04:06
moisha2: ПО чему бред - реально так бегает около 6 тысяч граждан РФ. Причем если не поленишься эти цифры называл Кадыров