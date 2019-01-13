Сирийская оппозиция заявила о задержании двух боевиков с гражданством России

Всего в ходе спецоперации, которая прошла 9 января на севере Сирии, были задержаны четверо боевиков. Их подозревают в организации терактов в регионе. К какой именно группировке они принадлежат, не уточняется. Как сообщается, антитеррористическим подразделениям «Сирийских демократических сил» удалось задержать боевиков благодаря «долгому и точному отслеживанию» их действий.