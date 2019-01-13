В Чили ограбили сестру президента страны Себастьяна Пиньеры

Как сообщают СМИ со ссылкой на данные полиции, кража произошла накануне утром в курортном городе Винья-дель-Мар. Магдалена Пиньера загружала свой багаж в автомобиль возле отеля Cap Ducal в центре города, когда часть ее сумок была похищена. Сумма украденного не называется. Информацию о краже подтвердила губернатор региона. Других подробностей инцидента она не привела.