В результате ДТП около шведского города Кируна погибли шесть иностранцев

Авария произошла прошлой ночью, ее причины пока не установлены, сообщает издание Expressen. По информации пресс-службы компании Kaunis Iron, ее грузовик столкнулся с микроавтобусом, который находился на встречной полосе. Водитель грузовика госпитализирован, он находится в состоянии шока. Также известно, что погибшие туристы приехали не из североевропейских стран, и то, что все они были 1990-х годов рождения. Родственникам погибших уже сообщили о произошедшем.