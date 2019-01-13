По факту обстрела автомобиля с полицейскими в Ингушетии возбуждено уголовное дело

Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. Минувшим вечером в Сунженском районе неизвестные на автомобиле LADA Granta обстреляли машину, в которой находились четверо сотрудников правоохранительных органов республики и 27-летний житель Назрани. По данным источников «РИА Новости» и РЕН ТВ, машина принадлежит начальнику Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагиму Эльджаркиеву. Он был в автомобиле во время нападения, но не пострадал. Охранники ранены. Напавшие скрылись, введен план «Сирена».