Посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил немецким компаниям санкциями из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2». Текст послания опубликовала газета «Бильд ам зонтаг». В нем, в частности, говорится, что «если из-за запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России». Как считает Гренелл, «фирмы, поддерживающие оба проекта, подрывают безопасность Украины и Европы». По информации газеты, письма разосланы многим немецким компаниям, которые, в свою очередь, восприняли их как шантаж.