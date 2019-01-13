Решение по статусу Российского антидопингового агентства будет объявлено 22 января
Решение по статусу Российского антидопингового агентства будет объявлено 22 января после проведения заседания комитета по соответствию. Исполком организации рассмотрит рекомендации комитета. О результатах будет объявлено в режиме телеконференции. Заседание комитета по соответствию пройдет 14-15 января, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу WADA. Российская сторона должна была предоставить доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории экспертам WADA еще 31 декабря. Несоблюдение дедлайна вызвало ряд негативных реакций со стороны спортивных чиновников.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.