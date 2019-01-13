Решение по статусу Российского антидопингового агентства будет объявлено 22 января после проведения заседания комитета по соответствию. Исполком организации рассмотрит рекомендации комитета. О результатах будет объявлено в режиме телеконференции. Заседание комитета по соответствию пройдет 14-15 января, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу WADA. Российская сторона должна была предоставить доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории экспертам WADA еще 31 декабря. Несоблюдение дедлайна вызвало ряд негативных реакций со стороны спортивных чиновников.