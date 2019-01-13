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02:11, 13 января 2019

Решение по статусу Российского антидопингового агентства будет объявлено 22 января

Решение по статусу Российского антидопингового агентства будет объявлено 22 января после проведения заседания комитета по соответствию. Исполком организации рассмотрит рекомендации комитета. О результатах будет объявлено в режиме телеконференции. Заседание комитета по соответствию пройдет 14-15 января, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу WADA. Российская сторона должна была предоставить доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории экспертам WADA еще 31 декабря. Несоблюдение дедлайна вызвало ряд негативных реакций со стороны спортивных чиновников.

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