Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко госпитализирован в Москве.

10 января спортсмен обратился к врачам из-за того, что почувствовал сильную боль в спине. Его положили на стационарное лечение, передает РЕН ТВ. В феврале 2014 года Плющенко уже сталкивался с подобной проблемой. Тогда он должен был участвовать в индивидуальном турнире в одиночном катании на Олимпиаде в Сочи, однако снялся с соревнований за минуту до проката.