Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко госпитализирован в Москве
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко госпитализирован в Москве.
10 января спортсмен обратился к врачам из-за того, что почувствовал сильную боль в спине. Его положили на стационарное лечение, передает РЕН ТВ. В феврале 2014 года Плющенко уже сталкивался с подобной проблемой. Тогда он должен был участвовать в индивидуальном турнире в одиночном катании на Олимпиаде в Сочи, однако снялся с соревнований за минуту до проката.
Комментарии4
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sagen 13 января 2019 | 01:39
С спорте России главное вовремя смыться и не замазаться
olga__k 13 января 2019 | 01:47
Здоровья ему!
Замечательный спортсмен
chernyij 13 января 2019 | 01:52
О, спорт!
timber_head 13 января 2019 | 02:37
В прямом смысле "допрыгался". Ни один вменяемый спортсмен больше чем в трех олимпиадах не участвовал - уходил из спорта, а этот аж в пяти. Ну и кто ему виноват, что он не дожив и до 40 лет окончательно стал инвалидом?