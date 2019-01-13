В Германии беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину
Это произошло 11 января в одной из больниц города Бад-Кройцнах на юго-западе страны. Как говорится в совместном пресс-релизе полиции и прокуратуры Майнца, опубликованном на портале Presse Portal, между 25-летним просителем убежища и гражданкой Польши такого же возраста произошел конфликт, после чего мужчина несколько раз ударил ее ножом. Женщина получила опасные для жизни ранения, ее прооперировали. Состояние пострадавшей оценивается как стабильное, но ребенка спасти не удалось. Мужчина скрылся, но позже явился в полицию. Его задержали. Началось расследование.
Комментарии6
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fresh_breeze 13 января 2019 | 01:16
К бабке не ходи, этот афганец добавил "Альтернативе для Германии" лишние голоса.
nelibermot27 13 января 2019 | 01:53
Всё ли так однозначно?
ВОЕННОЕ УЧАСТИЕ ФРГ В АФГАНИСТАНЕ
С 1 июля 2008 года Германия приняла от Норвегии командование подразделением быстрого реагирования Международных сил по содействию безопасности (МССБ) на севере Афганистана. Церемония передачи полномочий состоялась в полевом лагере германского контингента МССБ на окраине г. Мазари-Шариф.
Незадолго до этого министр обороны ФРГ Франц Йозеф Юнг сообщил, что правительство страны планирует в 2009 году увеличить контингент бундесвера в Афганистане с 3,5 тыс. до 4,5 тыс человек. Данный план правительства стал результатом рассмотрения предложений генерального инспектора бундесвера В. Шнайдерхана. По словам министра, этот шаг позволит расширить возможности немецких миротворцев, хотя уже в настоящее время германский контингент является одним из самых многочисленных, уступая лишь подразделениям США и Великобритании (всего силы МССБ насчитывают 52 тыс. военнослужащих примерно из 40 стран).
kuchumka 13 января 2019 | 01:24
Толерантность величайшее зло за всю историю человечества и это зло только в начале своего пути.
monach54 13 января 2019 | 01:25
Какое расследование? Диких животных нужно просто отстреливать...
neyexo 13 января 2019 | 01:43
А в Финиксе, штат Аризона, неожиданно родила женщина, пребывавшая в вегетативном состоянии (овощ) в центре по уходу, для персонала это оказалось полной неожиданностью. Они даже не заметили, когда у нее прекратились месячные.
Сейчас берут ДНК на анализ у всех мужчин в этом заведении и выясняют, кто мог посещать из мужчин.
neyexo 13 января 2019 | 01:45
https://nypost.com/2019/01/04/investigation-launched-after-patient-in-vegetative-state-gives-birth/