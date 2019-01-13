В Германии беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину

Это произошло 11 января в одной из больниц города Бад-Кройцнах на юго-западе страны. Как говорится в совместном пресс-релизе полиции и прокуратуры Майнца, опубликованном на портале Presse Portal, между 25-летним просителем убежища и гражданкой Польши такого же возраста произошел конфликт, после чего мужчина несколько раз ударил ее ножом. Женщина получила опасные для жизни ранения, ее прооперировали. Состояние пострадавшей оценивается как стабильное, но ребенка спасти не удалось. Мужчина скрылся, но позже явился в полицию. Его задержали. Началось расследование.