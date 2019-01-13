Пожарные в течение ближайших двух суток будут дежурить у здания в Париже, где произошел мощный взрыв

Есть опасность его обрушения, передает местное радио. Взрыв произошел накануне в булочной в жилом доме в одном из центральных районов города. Первоначально стало известно о смерти двух пожарных, затем власти Испании также сообщили о гибели своего гражданина. Вечером эту информацию подтвердили в МВД Франции. Кроме того, около 40 человек получили легкие ранения. Порядка десяти госпитализированы в тяжелом состоянии. Власти почти сразу объявили, что речь вряд ли идет о теракте. В пожарной службе по-прежнему исходят из того, что причиной случившегося стала утечка газа, однако расследование еще не завершено.