Число задержанных во время девятой акции «желтых жилетов» во Франции возросло до 240

200 из них арестованы, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на полицию. Манифестации прошли, в частности, в Париже, Бурже, Бордо, Тулузе, Нанте, Лилле и ряде других городов. В целом по стране в них приняли участие 84 тысячи человек. В Париже на митинги вышли около 8 тысяч демонстрантов. Более 120 были задержаны. По данным СМИ, причиной части задержаний стало незаконное ношение оружия. Полиции пришлось применить против демонстрантов водометы и слезоточивый газ рядом с Триумфальной аркой.

В прошлую субботу, на аналогичной акции протестовали около 50 тысяч.