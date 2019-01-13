Лидерами по цитированию главаря «Исламского государства» оказались телеканалы РЕН ТВ и «Звезда»

Лидерами по цитированию главаря террористической группировки «Исламское государство» (в РФ запрещена) оказались телеканалы РЕН ТВ и «Звезда» — 10 и семь раз соответственно. Государственные «РИА Новости», RT и «Российская газета» цитировали Абу Бакра аль-Багдади по пять раз, агентство ТАСС — трижды.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные компании «Медиалогия», которая изучила публикации самых цитируемых российских СМИ с 2015 года.

Исследование было проведено после того, как Роскомнадзор направил на экспертизу материалы русской службы «Би-би-си» со словами аль-Багдади. Сколько раз главаря ИГ цитировала «Би-би-си», не уточняется.