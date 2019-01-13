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00:03, 13 января 2019

ФБР вело два расследования в отношении Трампа на предмет его возможной работы в интересах России и против Америки

ФБР вело два секретных расследования в отношении президента США Дональда Трампа на предмет его возможной работы в интересах России и против Америки. Об этом вчера сообщила газета Нью-Йорк Таймс. Сегодня, когда продолжительность правительственного шатдауана побила рекорда в истории США, Трамп разразился серией твитов в адрес Нью-Йорк Таймс, сотрудников ФБР, Боба Мюллера и демократов.
В мае 2017 года ФБР открыло два секретных расследования в отношении Дональда Трампа после того, как он уволил главу ведомства Джеймса Коми. Как сообщила газета New York Times со ссылкой на бывших сотрудников ФБР, бюро настолько обеспокоило поведение президента США, что оно начало расследовать, не работал ли Трамп по поручению России против интересов США.
Сегодня утром Трамп, который побил исторический рекорд по продолжительности остановки работы правительства, в пяти твитах ответил на репортаж Нью-Йорк Таймс, далее цитаты: «только что узнал из провального Нью-Йорк Таймс, что коррумпированные бывшие лидеры ФБР, открыли на меня расследование, без причины и доказательства, после того, как я уволил лжеца Джеймса Коми, законченного подлеца…Мое увольнение Коми было великим днем для Америки, он был продажным копом, которого полностью защищает его лучший друг Боб Мюллер и 13 злобных демократов, машины по сливу в прессу, которым неинтересно расследовать настоящий сговор продажной Хиллари Клинтон, ее штаба и Национального Демократического Комитета. Я был ГОРАЗДО жестче в отношении России, чем Обама, Буш и Клинтон. Возможно, жестче чем любой другой президент. В то же время, поладить с Россией было бы хорошо, а не плохо. Я ожидаю, что однажды мы снова будем иметь хорошие отношения с Россией!». Джеймса Коми и бывших сотрудников ФБР Трамп назвал «неудачниками, которые пытались заработать на президенте».

Из-за шатдауна 5000 агентов и офицеров ФБР, то есть почти весь состав бюро, работает бесплатно, в счет вероятной будущей оплаты задним числом.

Комментарии

4

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tant14 13 января 2019 | 00:30

Вот если бы Трампа к твиттеру не подпускали, то мы бы и не узнали, что он дурак.
Вот ведь не повезло ему, что твиттер есть.
Такое он несет, что ..... Потом помощники долго разъясняют что же он сказал в действительности, а не в реальности.
А вот Путин молодец, он интернет вообще не знает что такое. За него сразу Письков говорит то, что он хочет сказать.

alexey65 13 января 2019 | 00:53

tant14: Да. Пургу несет.

gad123 13 января 2019 | 00:32

Это и есть ФЕЙК!!! А если и вели, то только ему в "пыку"! и для защиты ( напасть первому!) разных дермократов! В качестве примера - у жены обамы- обслуги было в три раза больше, чем у Мелании.. заработок , как президента у обымы был больше почти в два раза..

delovoy_podolsk 13 января 2019 | 00:51

Сговор США и России - это беспомощная выдумка журналистов и их читателей, желающих хоть как-то объяснить то, что происходит в мире. Сговора нет, есть сотрудничество на долговременной основе, где начиная, примерно, с момента закупки американских ценных бумаг в начале XX века Рашка стала переориентироваться в сторону США, а влияние США на Рашку расти в геометрической прогрессии. За последние 100 лет Россия фактически стала колонией США. Если бы не было СССР, то США его надо было бы выдумать! Именно благодаря СССР возросла мощь США в мире. Но это всё политические шахматы, они на самом деле мало влияют на жизнь простого обитателя российской территории, если тот ведёт автономную жизнь. Похоже, по нехарактерным изменениям до селе стабильных маркеров, реальные руководители США и Великобритании наконец решили часть обитателей земель РФ выпустить на волю. Без инкубатора свежей крови не обойтись.

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