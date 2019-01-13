Жители обрушенного дома Магнитогорска смогут с сегодняшнего дня могут получить деньги на новое жилье
Жители Магнитогорска, потерявшие квартиры в результате обрушения подъезда, с сегодняшнего дня могут получить деньги на новое жилье. На эти цели из федерального бюджета выделено почти 150 миллионов рублей.
Власти Челябинской области готовы начать перечислять деньги по договорам купли-продажи на новые квартиры – об этом накануне сказал замгубернатора региона Сергей Шмель. Речь идет о жителях седьмого и восьмого подъезда частично обрушившегося магнитогорского дома. Эта часть здания была повреждена сильнее всего, после чего было принято решение ее снести, сделав таким образом из одного дома два. Хозяевам квартир выделят единовременную помощь для покупки нового жилья из расчета чуть больше 30 тысяч рублей на квадратный метр. Власти собираются провести для пострадавших «Ярмарку продаж жилых помещений». Впрочем, сообщается, что граждане могут выбрать квартиру в любой точке России. Есть некоторые ограничения: подать документы на получение помощи нужно не позднее сентября, а заключить сделку по покупке жилья хотя бы до середины декабря.
Жертвами обрушения части жилого дома в Магнитогорске стали 39 человек. Причиной ЧП, произошедшего днем в канун Нового года, по предварительной версии, стал взрыв бытового газа.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 13 января 2019 | 00:15
Интересно, разве есть нормальное жильё по 30 тыщ за кв метр??
boseal 13 января 2019 | 00:22
mikhail_spb_: Все зависит от региона, города и района, в котором Вы планируете приобретать жилье. Допустим в Ростове-на-Дону такую цену найти практически невозможно.
danko1 13 января 2019 | 00:22
mikhail_spb_: Даже на суммарно выделенную сумму для жителей 3-х подъездов половину квартиры мамы Володина не купишь.
popyas 13 января 2019 | 00:18
150 миллионов на 150 квартир это 3 подезда, бешанные деньги!
tant14 13 января 2019 | 00:37
popyas: Очень щедро, конечно. Очень.Миллион рублей это целых 15 тысяч долларов.
Да, не шуточки.
danko1 13 января 2019 | 00:47
popyas: При строительстве только одного дополнительного помещения в одной из многочисленных резиденций Путина украли и того больше, 200 млн.
Может, жителям этим занять пустующие многочисленные резиденции Путина?
nestor199 13 января 2019 | 01:07
Как редакторам Эхо объяснить, что в доме проживают жильцы, а не жители?