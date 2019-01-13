Парижские пожарные опасаются обрушения дома, в котором произошел взрыв

В течение ближайших двух суток будут дежурить у здания, — сообщает «Интерфакс».

По последним данным, погибло три человека, двое пожарных и женщина – гражданка Испании. Около десяти человек госпитализированы в тяжелом состоянии, еще у сорока человек – легкие травмы.

Взрыв произошел в булочной в жилом доме в одном из центральных районов Парижа. В пожарной службе по-прежнему исходят из того, что причиной взрыва стала утечка газа, однако эксперты еще не завершили

расследование инцидента.