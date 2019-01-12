Во Франции полиция задержала сегодня 244 человека в ходе манифестаций «желтых жилетов»

Об этом сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Демонстрации прошли в Париже, Бурже, Тулузе, Кане, Марселе и других городах. В протестах приняли участие 84 тысяч человек, из них 8 тысяч – в Париже, — сообщает ТАСС.

В Париже произошли также столкновения между манифестантами и полицией. Силовикам пришлось применить слезоточивый газ и водяные пушки против демонстрантов, собравшихся у Триумфальной арки. «Желтые жилеты» бросали в полицейских камни и бутылки.