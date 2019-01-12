Телеканалы РЕН ТВ и «Звезда» цитировали лидера «ИГ» * аль-Багдади чаще других популярных российских СМИ

Телеканалы РЕН ТВ и «Звезда» цитировали лидера террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) аль-Багдади чаще других популярных российских СМИ. РЕН ТВ – 10 раз, «Звезда» — 7 раз. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные компании «Медиалогия», которая изучила публикации самых цитируемых российских СМИ с 2015 года.

Государственные «РИА Новости», RT и «Российская газета» цитировали лидера боевиков по пять раз, агентство ТАСС — трижды.

Это исследование было проведено после заявления Роскомнадзора, что цитаты аль-Багдади на сайте «Русской служба Би-би-си» — это материалы, «транслирующие идеологические установки международных террористических организаций». Предъявлял ли Роскомнадзор претензии по поводу цитирования аль-Багдади к государственным и провластным СМИ – неизвестно.