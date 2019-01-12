Телеканалы РЕН ТВ и «Звезда» цитировали лидера «ИГ» * аль-Багдади чаще других популярных российских СМИ
Телеканалы РЕН ТВ и «Звезда» цитировали лидера террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) аль-Багдади чаще других популярных российских СМИ. РЕН ТВ – 10 раз, «Звезда» — 7 раз. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные компании «Медиалогия», которая изучила публикации самых цитируемых российских СМИ с 2015 года.
Государственные «РИА Новости», RT и «Российская газета» цитировали лидера боевиков по пять раз, агентство ТАСС — трижды.
Это исследование было проведено после заявления Роскомнадзора, что цитаты аль-Багдади на сайте «Русской служба Би-би-си» — это материалы, «транслирующие идеологические установки международных террористических организаций». Предъявлял ли Роскомнадзор претензии по поводу цитирования аль-Багдади к государственным и провластным СМИ – неизвестно.
Комментарии8
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tant14 12 января 2019 | 23:12
ну получили своим же салом по своим сусалам российские пропагандоны.
Ясно же, что рассказывать о деятеле и не говорить что он сказал нельзя.
ykra_dupa 12 января 2019 | 23:17
tant14: Ну вообще это наша страна ,че хотим то и делаем ! А если эти бибисяки не будут плясать под нашу дудку и их че то не устраивает ,пусть валят нахер в свою велосипедобританию !
zonda_3 12 января 2019 | 23:31
ykra_dupa:
Ублюдок залупутинский - делай у себя во дворе что хочешь, но не высовывай свое имперско-боярышниковое рыло за забор
michael_zagorsk 12 января 2019 | 23:17
tant14: Тут, главное, как лихорадочном бреду, приговаривать мантры - запрещено в рф.
mikhail_spb_ 12 января 2019 | 23:22
Неужели телезрители-патриоты теперь останутся без "Красной Звезды", "Рен" и "Раши"??!
uhovostro 12 января 2019 | 23:26
mikhail_spb_: А может быть и ещё хуже! - телезрители-патриоты останутся один на один с Би-Би-Си. Вот ведь будет ужас!..
creta 12 января 2019 | 23:24
Ну цитировали? И что дальше? Можно и Гитлера цитировать, главное в каком контексте это происходит. Вот бандероли на каждом углу кричат ...Слава Украине..., потому что они фашисты. Так что и тут эхо село в лужу.
kuchumka 12 января 2019 | 23:32
Мерзопакостные каналы, я их уже много лет не смотрю