В Ингушетии совершено покушение на начальника регионального центра МВД по противодействию экстремизму Эльджаркиева

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

На трассе, неподалеку от границы Ингушетии с Чечней, по машине чиновника начали стрелять из автомата из другого автомобиля. Удалось ли преступникам скрыться, не уточняется.

Эльджаркиев не пострадал. Были ранены трое полицейских, находившихся в машине. Сейчас они в реанимации.

Сотрудников ингушского центра «Э» неоднократно обвиняли в пытках. В июле несколько бывших сотрудников, в том числе бывший начальник Тимур Хамхоев, были приговорены к разным срокам за превышение полномочий, вымогательство и другие преступления; одного из них признали виновным в убийстве, — напоминает «Медуза».