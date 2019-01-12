В Ингушетии совершено покушение на начальника регионального центра МВД по противодействию экстремизму Эльджаркиева
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
На трассе, неподалеку от границы Ингушетии с Чечней, по машине чиновника начали стрелять из автомата из другого автомобиля. Удалось ли преступникам скрыться, не уточняется.
Эльджаркиев не пострадал. Были ранены трое полицейских, находившихся в машине. Сейчас они в реанимации.
Сотрудников ингушского центра «Э» неоднократно обвиняли в пытках. В июле несколько бывших сотрудников, в том числе бывший начальник Тимур Хамхоев, были приговорены к разным срокам за превышение полномочий, вымогательство и другие преступления; одного из них признали виновным в убийстве, — напоминает «Медуза».
Комментарии2
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mikhail_spb_ 12 января 2019 | 23:24
Ничего себе, до какой степени опасна служба у эшников!
И сажают их, и стреляют в них!
Но они не сдаются и продолжают бескорыстно служить Родине и народу!
pattrick3 12 января 2019 | 23:25
mikhail_spb_: В Ингушетии совершено покушение на начальника регионального центра МВД по противодействию экстремизму Эльджаркиева...
Это знаете что творится? У меня никаких фактов нет, говорю и сужу по своему жизненному опыту. Во время протестов из-за обмена приграничными участками между Чечнёй и Ингушетией, наверняка по Ингушетии распускались слухи о том, что Ю.Евкуров не удержится у власти, что он уйдёт в отставку вместе со своим правительством и удержатся министры-силовики, которые назначаются из Федерального центра. Но шелупонь попроще, вроде начальников районных ОВД, будут все меняться и если кто хочет занять харчевое место, с повышением в звании, то быстрее несите доллары. Но... Ю.Евкуров не ушёл, а эти "эльджаркиевы", наверное, физически уже не могут вернуть взятки, потому что потратили, вот их и стреляют.