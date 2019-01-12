Самолет российской авиакомпании Nordwind, летевший в Москву, экстренно вернулся в Симферополь

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополя. После взлета экипаж запросил посадку в аэропорту вылета. Согласно правилам, в воздухе экипаж перед посадкой вырабатывал оставшееся топливо, посадка прошла штатно, никто не пострадал, — отметили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, самолет вернулся в Симферополь по техническим причинам, связанным с состоянием лайнера и не являющимся критическими.