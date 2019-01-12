Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» раскритиковал решение судей о дисквалификации Каргинова после наезда на зрителя

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» раскритиковал решение судей о дисквалификации Андрея Каргинова после наезда на зрителя. Водитель просто не мог видеть инцидента, — считает Владимир Чагин.

Владимир Чагин добавил, что пока гонка не закончена, решения судей опротестовать нельзя, поэтому команда продолжит бороться только тремя экипажами.