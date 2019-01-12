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22:05, 12 января 2019

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» раскритиковал решение судей о дисквалификации Каргинова после наезда на зрителя

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» раскритиковал решение судей о дисквалификации Андрея Каргинова после наезда на зрителя. Водитель просто не мог видеть инцидента, — считает Владимир Чагин.

Владимир Чагин добавил, что пока гонка не закончена, решения судей опротестовать нельзя, поэтому команда продолжит бороться только тремя экипажами.

Комментарии

13

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viktorova 12 января 2019 | 22:11

Правильно, чисто по расскйски. Одним холопом больше, одним меньше...

sunixyivchai 12 января 2019 | 23:12

viktorova: - Вчера был в кино и видел удивительную любовную сцену!
- А как называется фильм?
- Не знаю, когда включили свет, оказалось, что я сижу спиной к экрану.
Вы однозначно смахиваете на смотрящего кино.

stopkran1969 12 января 2019 | 22:18

Ему бы "понять и простить" петь, так нет - Тагил, Тагил... Знак "слепые за рулём" надо изобрести и вешать на камазе ещё на заводе.... Беспилотники они запустят, блин...

kuchumka 12 января 2019 | 22:27

stopkran1969: ты что идиот или у тебя словестный понос? Очнись, ты пишешь просто набор слов без всякого здравого смысла.

sunixyivchai 12 января 2019 | 23:08

stopkran1969: На комиссии хирург призывнику:
- Раздевайтесь... нагнитесь...
Раздвигая ягодицы:
- Вы курите?
- А что, пахнет?..
Вы смахиваете на хирурга из призывной комиссии.

oneoretwo 12 января 2019 | 22:18

...не устраивают правила - вали в плешкостан....

kuchumka 12 января 2019 | 22:29

Судьи уроды дискавалифицировали совершенно незаконно и наказывать надо было организаторов а не команду.

testmeter 12 января 2019 | 23:26

kuchumka: Ну, твои "организаторы" к наказанию идут и тебя к нему ведут семимильными шагами. Тебе мало не покажется

kitaiss 12 января 2019 | 22:36

мда...а чо мы сделали? падумаешь, аборигена переехали!
такое дно, что жизнь человека не стоит и алтына...

neyexo 12 января 2019 | 22:52

Это были не зрители, а посторонние там, где их не должно было быть

lenia_kosoy 12 января 2019 | 22:54

А устроители пробега что решили устроить на дороге танцзал с местными аборигенами?

ura_123 12 января 2019 | 22:59

lenia_kosoy: Хлопец,ну переехали человека только россияне,не так ли?

nestor199 12 января 2019 | 23:10

ura_123: Ну вообще-то трассу обеспечивают не россияне.

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