Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» раскритиковал решение судей о дисквалификации Каргинова после наезда на зрителя
Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» раскритиковал решение судей о дисквалификации Андрея Каргинова после наезда на зрителя. Водитель просто не мог видеть инцидента, — считает Владимир Чагин.
Владимир Чагин добавил, что пока гонка не закончена, решения судей опротестовать нельзя, поэтому команда продолжит бороться только тремя экипажами.
Комментарии13
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viktorova 12 января 2019 | 22:11
Правильно, чисто по расскйски. Одним холопом больше, одним меньше...
sunixyivchai 12 января 2019 | 23:12
viktorova: - Вчера был в кино и видел удивительную любовную сцену!
- А как называется фильм?
- Не знаю, когда включили свет, оказалось, что я сижу спиной к экрану.
Вы однозначно смахиваете на смотрящего кино.
stopkran1969 12 января 2019 | 22:18
Ему бы "понять и простить" петь, так нет - Тагил, Тагил... Знак "слепые за рулём" надо изобрести и вешать на камазе ещё на заводе.... Беспилотники они запустят, блин...
kuchumka 12 января 2019 | 22:27
stopkran1969: ты что идиот или у тебя словестный понос? Очнись, ты пишешь просто набор слов без всякого здравого смысла.
sunixyivchai 12 января 2019 | 23:08
stopkran1969: На комиссии хирург призывнику:
- Раздевайтесь... нагнитесь...
Раздвигая ягодицы:
- Вы курите?
- А что, пахнет?..
Вы смахиваете на хирурга из призывной комиссии.
oneoretwo 12 января 2019 | 22:18
...не устраивают правила - вали в плешкостан....
kuchumka 12 января 2019 | 22:29
Судьи уроды дискавалифицировали совершенно незаконно и наказывать надо было организаторов а не команду.
testmeter 12 января 2019 | 23:26
kuchumka: Ну, твои "организаторы" к наказанию идут и тебя к нему ведут семимильными шагами. Тебе мало не покажется
kitaiss 12 января 2019 | 22:36
мда...а чо мы сделали? падумаешь, аборигена переехали!
такое дно, что жизнь человека не стоит и алтына...
neyexo 12 января 2019 | 22:52
Это были не зрители, а посторонние там, где их не должно было быть
lenia_kosoy 12 января 2019 | 22:54
А устроители пробега что решили устроить на дороге танцзал с местными аборигенами?
ura_123 12 января 2019 | 22:59
lenia_kosoy: Хлопец,ну переехали человека только россияне,не так ли?
nestor199 12 января 2019 | 23:10
ura_123: Ну вообще-то трассу обеспечивают не россияне.