Европа призывает Конгресс США поддержать снятие санкций с фирм Олега Дерипаски
Европейская внешнеполитическая служба направила письмо лидеру демократического меньшинства в Сенате Чаку Шумеру. В документе приводятся аргументы в пользу снятия ограничений с компаний En+ и «Русал».
Обоснования не столь важны, как сама процедура экономической коммуникации. Это мировая практика финансовых отношений, к которой Россия еще не привыкла. Такое мнение «Эху» высказал профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.
Постепенно Россия привыкнет к тому, что капитализм требует подобных мер для укрепления сотрудничества, добавил Иван Родионов.
Комментарии10
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ykra_dupa 12 января 2019 | 22:13
Чаку Шумеру....
Шумеры будут против снятия санкций ,и Чак не исключение !))))
pattrick3 12 января 2019 | 22:17
США - враги Евросоюза, враги рода человеческого. Недаром видимые бесы, считают Америку второй обетованной землёй.
agamasat 12 января 2019 | 22:31
бдаун! И только эхо разносит по округе звон пустой башки.
vikwlad 12 января 2019 | 22:40
В Европе, похоже, уже забыли, что империя Зла испытывает на них боевые отравляющие вещества, захватывает чужие территории и угрожает всему миру ядерной дубиной.
moderator_pablo 12 января 2019 | 22:49
vikwlad:
1
oneoretwo 12 января 2019 | 22:15
...эти предприятия лучше "загасить" - для европы дешевле будет по итогам..
zibex 12 января 2019 | 22:20
"Европа призывает США" - Пьер призвал Чака.
kreamssdick 12 января 2019 | 22:32
Вот так Европа и Гитлера вырастила, из любви к мелким выгодам
igor_ewgrafoff 12 января 2019 | 22:33
Европа уже гасила санкции против Гитлера и нарвалавсь... Америка далеко и весьма сильна. У Европы сил достаточно для удержания московских князей на расстоянии. Союз со Штатами не лишний. А деньги придут позже, когда Дерипаске и ему подобным хвост прищемят, совместно, конечно.
klop_27 12 января 2019 | 23:07
"Европа" - Шредер?