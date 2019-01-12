Европа призывает Конгресс США поддержать снятие санкций с фирм Олега Дерипаски

Европейская внешнеполитическая служба направила письмо лидеру демократического меньшинства в Сенате Чаку Шумеру. В документе приводятся аргументы в пользу снятия ограничений с компаний En+ и «Русал».

Обоснования не столь важны, как сама процедура экономической коммуникации. Это мировая практика финансовых отношений, к которой Россия еще не привыкла. Такое мнение «Эху» высказал профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.

Постепенно Россия привыкнет к тому, что капитализм требует подобных мер для укрепления сотрудничества, добавил Иван Родионов.