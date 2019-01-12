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22:02, 12 января 2019

ФБР вело 2 секретных расследования в отношении Трампа на предмет его возможной работы в интересах России и против США

ФБР вело два секретных расследования в отношении президента США Дональда Трампа на предмет его возможной работы в интересах России и против Америки. Об этом вчера сообщила газета Нью-Йорк Таймс. Сегодня, когда продолжительность правительственного шатдауана побила рекорда в истории США, Трамп разразился серией твитов в адрес Нью-Йорк Таймс, сотрудников ФБР, Боба Мюллера и демократов.
В мае 2017 года ФБР открыло два секретных расследования в отношении Дональда Трампа после того, как он уволил главу ведомства Джеймса Коми. Как сообщила газета New York Times со ссылкой на бывших сотрудников ФБР, бюро настолько обеспокоило поведение президента США, что оно начало расследовать, не работал ли Трамп по поручению России против интересов США.
Сегодня утром Трамп, который побил исторический рекорд по продолжительности остановки работы правительства, в пяти твитах ответил на репортаж Нью-Йорк Таймс, далее цитаты: «только что узнал из провального Нью-Йорк Таймс, что коррумпированные бывшие лидеры ФБР, открыли на меня расследование, без причины и доказательства, после того, как я уволил лжеца Джеймса Коми, законченного подлеца…Мое увольнение Коми было великим днем для Америки, он был продажным копом, которого полностью защищает его лучший друг Боб Мюллер и 13 злобных демократов, машины по сливу в прессу, которым неинтересно расследовать настоящий сговор продажной Хиллари Клинтон, ее штаба и Национального Демократического Комитета. Я был ГОРАЗДО жестче в отношении России, чем Обама, Буш и Клинтон. Возможно, жестче чем любой другой президент. В то же время, поладить с Россией было бы хорошо, а не плохо. Я ожидаю, что однажды мы снова будем иметь хорошие отношения с Россией!». Джеймса Коми и бывших сотрудников ФБР Трамп назвал «неудачниками, которые пытались заработать на президенте».
Из-за шатдауна 5000 агентов и офицеров ФБР, то есть почти весь состав бюро, работает бесплатно, в счет вероятной будущей оплаты задним числом.

Комментарии

9

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pattrick3 12 января 2019 | 22:13

ФБР вело 2 секретных расследования в отношении Трампа на предмет его возможной работы в интересах России и против США...

А что, это запрещено? У нас почти все "шендеровичи", за редким исключением, работают в интересах США и против России.

danko1 12 января 2019 | 22:16

pattrick3: Дебильная портянка, не ври.
Против России работают именно портянки под руководством вора и бандита Пригожина, защищающие тех, кто Россию уничтожает.

moderator_pablo 12 января 2019 | 22:21

danko1:

бабуль , эти новости и сотни аналитиков-шмамалитиков , противоречат сами себе , то долдонят , что от т.н. президента ничего не зависит , так , как куча всяких противовесов , что он чуть ли не номинальная фигура , то представляют , что он настолько всемогущ и скрытен, что может творить дела , причём , самостоятельно в пользу других стран. мдя.

pattrick3 12 января 2019 | 22:21

danko1:

Ты за Россию без русских? Большинство россиян голосуют за В.Путина и "Единую Россию", куда ты с В.Шендеровичем планируешь их деть - сжигать в газовых печах?

danko1 12 января 2019 | 22:30

pattrick3: Врать не надоело?
Административный ресурс и фальсификации только и дают "результат".
Днем с огнем не найти реально голосовавших за Путина и ЕР, что и Приморье показало.

pattrick3 12 января 2019 | 22:43

danko1:

Ты путаешь хрен с трамвайной ручкой. Одно дело проголосовать за представителя КПРФ или ЛДПР на выборах губернатора, чтобы показать В.Путину и "Единой России" что ты ими недоволен, что они ведут дела в стране не так как надо и совершенно другое - проголосовать на выбора президента России за К.Собчак или Г.Явлинского, за "Партию перемен", "Яблоко" или ПАРНАС, на выборах в Государственную Думу.

tant14 12 января 2019 | 23:09

danko1: Если бы Трампа не подпускали к твиттеру, то никто бы и не узнал, что он дурак.
такие твиты просто недостойны президента.

baddy 12 января 2019 | 22:43

После своих истерических твитов Трамп получил километр комментариев от сограждан и ни одного хорошего.

ara_1 12 января 2019 | 23:10

В Штатах, оказывается, кризис серьезнее, чем выглядел. Интересно, что знал об этом Сешнс? Или это было "расследование" проведенное силами исключительно Демократического Подполья?

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