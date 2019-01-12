Координационный центр мусульман Северного Кавказа исключил «за смуту» муфтия Ингушетии Иссу Хамхоева, — сообщает Интерфакс. Координационный центр недоволен действиями муфтия во время конфликта по определению административных границ между Чечней и Ингушетией. По мнению членов центра, Хамхоев проявил повышенную политическую активность, призывал старейшин и имамов выходить на улицу с протестами против руководства республики.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа заявляет, что приглашал Хамхоева на заседание, но тот не пришел. В свою очередь в пресс-службе муфтията Ингештии Интерфаксу заявили, что никакого приглашения не поступало – «ни в устой, ни в письменной форме».

Главу муфтията Ингушетии выгнали из состава координационного центра мусульман Северного Кавказа за попытку втянуть Духовный центр в противостояние с руководством республики. Об этом «Эху» рассказал муфтий Ставрополья Мухаммат-хаджи Рахимов. Он также подчеркнул, что КЦМСК готов к дальнейшим переговорам с Хамхоевым, если он на них согласится. Рахимов также выразил сожаление из-за исключения Хамхоева из координационного центра.

Ранее работу духовного центра мусульман Ингушетии критиковал глава республики Юнус-Бек Евкуров. Он предлагал Хамхоеву уйти в отставку и провести выборы нового муфтия.