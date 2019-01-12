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21:03, 12 января 2019

Цены на продукты в ближайшее время могут вырасти на 8%

Это примерный прогноз, но общая тенденция неутешительная. Об этом «Эхо Москвы» рассказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.
Наиболее активный рост цен ожидается в феврале-марте, добавил Дмитрий Востриков.

Комментарии

35

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putin_itogy 12 января 2019 | 21:06

путин - должен УЙТИ!

melafon82 12 января 2019 | 21:12

putin_itogy: Не то слово, утонуть в том дерьме, которое лон создал!

danko1 12 января 2019 | 21:14

putin_itogy: Путин сам никогда не уйдет.
А рост цен Росстат при новом руководителе насчитает такой, как им скажут, хотя и старый врал нагло.
Только кто же поверит официальным данным, когда реальные многократно выше будут?

mihvol_70 12 января 2019 | 21:20

danko1:
Не понял юмора заголовка.
" могут вырасти".
Был сегодня в Ленте.
УЖЕ выросли и очень неслабо.

moderator_pablo 12 января 2019 | 21:46

mihvol_70:

одевай оранжевую жилетку , и вперёд !

zapadnay 12 января 2019 | 21:15

putin_itogy:
Мне нравится - могут. Да они уже выросли!

uhovostro 12 января 2019 | 21:06

Стабильность по-путински...

tant14 12 января 2019 | 21:21

uhovostro: ну да, рост цен происходит стабильно.
А вы чего хотели?

dunai10 12 января 2019 | 21:32

uhovostro: Стабильность по-путински...
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Так цены растут с 1992 года.

ura_123 12 января 2019 | 21:46

dunai10: Серьёзно? А почему на загнивающей гейропейщине цены на продукты стабильно уменьшаются?

uhovostro 12 января 2019 | 21:49

ura_123: Ну, так они же там все бездуховные и скреп у них никаких нету...

melafon82 12 января 2019 | 21:09

Сегодня с супругой съездил на рынок, купить муки, цена её была в декабре, 750руб., сегодня, 12. 01.2019г. 870руб. сколько стоит инфляция?

andreyoo 12 января 2019 | 21:23

melafon82: Эээ... это где... "килограмм или весь мешок"?

zapadnay 12 января 2019 | 21:24

melafon82:
ЧЕ, прорыв, как было обещано

tv_victim 12 января 2019 | 21:12

Ай спасибо! Ай да рост "реальных доходов", ай да "инфляция таргетируется в пределах 3%"....

sparky 12 января 2019 | 21:15

Однако всё по старому: все недовольны, и все голосуют за.

aleks50 Алексей Клубников 12 января 2019 | 21:20

sparky: Не согласен с вами. За прошлый год изо всех моих пациентов только трое говорили о Вове положительно. И рейтинг и результаты выборов сплошь враньё.

sparky 12 января 2019 | 21:25

aleks50: Грубые фальсификации выявляются математически. Чего не было. Значит старая формула все еще справедлива.

aleks50 Алексей Клубников 12 января 2019 | 21:17

Портянки, да за такое счастье от Вовы, вы ему каждодневно и круглосуточно лизать должны.

piterjanis 12 января 2019 | 21:19

нудык в конце зимы всегда так.

danko1 12 января 2019 | 21:22

piterjanis: Цены на сахар обычно летом немного росли, когда заготовки идут.
А в конце года они с 30 руб. до 50 выросли, да еще фасовка с 1 гк до 900 г снизилась.
И инфляцию будут считать по отношению к ценам уже возросшим на десятки процентов.

moderator_pablo 12 января 2019 | 21:47

danko1:

бабуль , ты и вареньях спец ? шерри - шмерри !

sparky 12 января 2019 | 21:28

piterjanis: Стабилизец, стал быть.

uhovostro 12 января 2019 | 21:28

piterjanis: И в конце весны всегда так!)) И в конце лета обязательно так!))) А уж в конце осени, ну просто абсолютно так:)))

ura_123 12 января 2019 | 21:49

piterjanis: Це хлопец,зима только началась,ежели чё.
А сахарок подорожал на 30%... при объявленной инфляции в 4%.

piter_ug 12 января 2019 | 21:20

Все нормально!
Следуем за коляном венесуэльским и его подворотней.

income 12 января 2019 | 21:22

С чего это автор новости решил, что в ближайшее время в продаже еще останутся продукты?

o_smirnov 12 января 2019 | 21:29

"Цены на продукты в ближайшее время могут вырасти на 8%"

Есть альтернативный вариант - заменять продукты менее съедобными за те же цены.

Например, сливочное масло - чудесным туземным пальмовым маслом!

lager23 12 января 2019 | 21:30

пальмовое масло, недолив молока в литровые пакеты, замена овощей и фруктов со 2сорта на 3сорт и добавка муки из фуражного зерна в хлеб, творят чудеса, продукты дорожают гораздо медленнее, чем гробится здоровье нации.....

curhatuy6 12 января 2019 | 21:31

Ах, милые! Ох, дорогие! Спасибо, что не карточки. Хотя и к карточкам привыкнем. Мы не привередливые:)))

romantik56 12 января 2019 | 21:44

curhatuy6: Вы напомнили о талонах с броским названием "Свинокопчёности", которые мы в 90-х имели честь лицезреть...

klegg 12 января 2019 | 21:42

хотите, как в Париже??? (с) ПТН

vserg 12 января 2019 | 21:45

А чой-то на 8%, если НДС увеличен на 2%?

roma_stolnyy 12 января 2019 | 21:47

Передайте Ильичу — нам и десять по плечу...

zhav 12 января 2019 | 21:47

За Крым и Донбасс нужно платить ! А как вы хотели ?

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