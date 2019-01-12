"Цены на продукты в ближайшее время могут вырасти на 8%"

Это примерный прогноз, но общая тенденция неутешительная. Об этом «Эхо Москвы» рассказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Наиболее активный рост цен ожидается в феврале-марте, добавил Дмитрий Востриков.