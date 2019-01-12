Цены на продукты в ближайшее время могут вырасти на 8%
Это примерный прогноз, но общая тенденция неутешительная. Об этом «Эхо Москвы» рассказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.
Наиболее активный рост цен ожидается в феврале-марте, добавил Дмитрий Востриков.
Комментарии35
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putin_itogy 12 января 2019 | 21:06
путин - должен УЙТИ!
melafon82 12 января 2019 | 21:12
putin_itogy: Не то слово, утонуть в том дерьме, которое лон создал!
danko1 12 января 2019 | 21:14
putin_itogy: Путин сам никогда не уйдет.
А рост цен Росстат при новом руководителе насчитает такой, как им скажут, хотя и старый врал нагло.
Только кто же поверит официальным данным, когда реальные многократно выше будут?
mihvol_70 12 января 2019 | 21:20
danko1:
Не понял юмора заголовка.
" могут вырасти".
Был сегодня в Ленте.
УЖЕ выросли и очень неслабо.
moderator_pablo 12 января 2019 | 21:46
mihvol_70:
одевай оранжевую жилетку , и вперёд !
zapadnay 12 января 2019 | 21:15
putin_itogy:
Мне нравится - могут. Да они уже выросли!
uhovostro 12 января 2019 | 21:06
Стабильность по-путински...
tant14 12 января 2019 | 21:21
uhovostro: ну да, рост цен происходит стабильно.
А вы чего хотели?
dunai10 12 января 2019 | 21:32
uhovostro: Стабильность по-путински...
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Так цены растут с 1992 года.
ura_123 12 января 2019 | 21:46
dunai10: Серьёзно? А почему на загнивающей гейропейщине цены на продукты стабильно уменьшаются?
uhovostro 12 января 2019 | 21:49
ura_123: Ну, так они же там все бездуховные и скреп у них никаких нету...
melafon82 12 января 2019 | 21:09
Сегодня с супругой съездил на рынок, купить муки, цена её была в декабре, 750руб., сегодня, 12. 01.2019г. 870руб. сколько стоит инфляция?
andreyoo 12 января 2019 | 21:23
melafon82: Эээ... это где... "килограмм или весь мешок"?
zapadnay 12 января 2019 | 21:24
melafon82:
ЧЕ, прорыв, как было обещано
tv_victim 12 января 2019 | 21:12
Ай спасибо! Ай да рост "реальных доходов", ай да "инфляция таргетируется в пределах 3%"....
sparky 12 января 2019 | 21:15
Однако всё по старому: все недовольны, и все голосуют за.
aleks50 Алексей Клубников 12 января 2019 | 21:20
sparky: Не согласен с вами. За прошлый год изо всех моих пациентов только трое говорили о Вове положительно. И рейтинг и результаты выборов сплошь враньё.
sparky 12 января 2019 | 21:25
aleks50: Грубые фальсификации выявляются математически. Чего не было. Значит старая формула все еще справедлива.
aleks50 Алексей Клубников 12 января 2019 | 21:17
Портянки, да за такое счастье от Вовы, вы ему каждодневно и круглосуточно лизать должны.
piterjanis 12 января 2019 | 21:19
нудык в конце зимы всегда так.
danko1 12 января 2019 | 21:22
piterjanis: Цены на сахар обычно летом немного росли, когда заготовки идут.
А в конце года они с 30 руб. до 50 выросли, да еще фасовка с 1 гк до 900 г снизилась.
И инфляцию будут считать по отношению к ценам уже возросшим на десятки процентов.
moderator_pablo 12 января 2019 | 21:47
danko1:
бабуль , ты и вареньях спец ? шерри - шмерри !
sparky 12 января 2019 | 21:28
piterjanis: Стабилизец, стал быть.
uhovostro 12 января 2019 | 21:28
piterjanis: И в конце весны всегда так!)) И в конце лета обязательно так!))) А уж в конце осени, ну просто абсолютно так:)))
ura_123 12 января 2019 | 21:49
piterjanis: Це хлопец,зима только началась,ежели чё.
А сахарок подорожал на 30%... при объявленной инфляции в 4%.
piter_ug 12 января 2019 | 21:20
Все нормально!
Следуем за коляном венесуэльским и его подворотней.
income 12 января 2019 | 21:22
С чего это автор новости решил, что в ближайшее время в продаже еще останутся продукты?
o_smirnov 12 января 2019 | 21:29
"Цены на продукты в ближайшее время могут вырасти на 8%"
Есть альтернативный вариант - заменять продукты менее съедобными за те же цены.
Например, сливочное масло - чудесным туземным пальмовым маслом!
lager23 12 января 2019 | 21:30
пальмовое масло, недолив молока в литровые пакеты, замена овощей и фруктов со 2сорта на 3сорт и добавка муки из фуражного зерна в хлеб, творят чудеса, продукты дорожают гораздо медленнее, чем гробится здоровье нации.....
curhatuy6 12 января 2019 | 21:31
Ах, милые! Ох, дорогие! Спасибо, что не карточки. Хотя и к карточкам привыкнем. Мы не привередливые:)))
romantik56 12 января 2019 | 21:44
curhatuy6: Вы напомнили о талонах с броским названием "Свинокопчёности", которые мы в 90-х имели честь лицезреть...
klegg 12 января 2019 | 21:42
хотите, как в Париже??? (с) ПТН
vserg 12 января 2019 | 21:45
А чой-то на 8%, если НДС увеличен на 2%?
roma_stolnyy 12 января 2019 | 21:47
Передайте Ильичу — нам и десять по плечу...
zhav 12 января 2019 | 21:47
За Крым и Донбасс нужно платить ! А как вы хотели ?