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21:02, 12 января 2019

Президент США Дональд Трамп заявил, что обращался с Россией жестче, чем какой-либо другой из американских лидеров

Президент США Дональд Трамп заявил, что обращался с Россией жестче, чем какой-либо другой из американских лидеров, однако он продолжает надеяться на восстановление отношений между Вашингтоном и Москвой. Таким образом Трамп отреагировал на статью в «Нью-Йорк Таймс», в которой высказывались новые подозрения в адрес американского президента по поводу его связей с Москвой. В этой статье газета со ссылкой на источники сообщала, что после того, как Трамп в 2017 году уволили главу ФБР Джеймса Коми, спецслужба начала расследование. Целью было выяснить, представляют ли действия Трампа угрозу нацбезопасности США и работал ли Трамп на Россию сознательно или невольно попал под влияние Москвы.

Комментарии

8

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region62 12 января 2019 | 21:10

жена у Тампа красивая и вдувательная .он не бухает как ельцин и хохляцкий порох.Дерни посильнее свою женю.....хоть пару раз......в неделю....в год.)

traxau_okurka 12 января 2019 | 21:21

region62: и не ворует как пыня

zapadnay 12 января 2019 | 21:59

traxau_okurka:
Жёстче не жёстче, а создаётся впечатление, что Трамп симпатизирует Вове.

stopkran1969 12 января 2019 | 21:14

Это новость? Ну, тогда Сталин жив

pulalala 12 января 2019 | 21:16

Трумп был жестким.
Если и не со всей Россией, то с Катюшей, которую ему как приманку подсунули в Москве в гостинице.
Вот этим жестким порно сейчас вялого Дональда и прижали.
Да и Вовке это кино нравится. Перед сном тащится. Не унять.

tant14 12 января 2019 | 21:18

ТОрамп действует очень импульсивно.
Думает потом.
И вот приходится постоянно оправдываться.
А все просто: надо сначала думать, потом делать.
А то ляпнет, что он верит Путину, а не ЦРУ, потом его помощники долго объясняют, что Трампа неправильно поняли.
А он сам говорит как Путина скрутил.

agamasat 12 января 2019 | 21:30

на фоне его показной и мелочной жестокости к россии, он сделал для нее глобальные подачки.

dmitry35 12 января 2019 | 21:34

"...обращался с Россией жестче, чем какой-либо другой из американских лидеров,...."
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А в России говорят- бьёт, значит любит...

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