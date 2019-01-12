В Париже в результате взрыва, по последним данным, погибли три человека
это двое пожарных и женщина – гражданка Испании. 47 человек пострадали, десять из них находятся в тяжелом состоянии.
Взрыв произошел в булочной в 9 часов утра. По предварительным данным, причиной стала утечка газа. Ранее сообщалось, что сначала в здании начался пожар, а уже потом прогремел взрыв.
Комментарии1
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looking_deep_into 12 января 2019 | 21:32
Сочувствие французам.