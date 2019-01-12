В Париже в результате взрыва, по последним данным, погибли три человека

это двое пожарных и женщина – гражданка Испании. 47 человек пострадали, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел в булочной в 9 часов утра. По предварительным данным, причиной стала утечка газа. Ранее сообщалось, что сначала в здании начался пожар, а уже потом прогремел взрыв.