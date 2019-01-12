В Ингушетии совершено покушение на начальника регионального центра МВД по противодействию экстремизму Эльджаркиева
В Ингушетии совершено покушение на начальника регионального центра МВД по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
На трассе, неподалеку от границы Ингушетии с Чечней, по машине чиновника начали стрелять из автомата из другого автомобиля. Удалось ли преступникам скрыться, не уточняется.
Эльджаркиев не пострадал. Были ранены трое полицейских, находившихся в машине. Сейчас они в реанимации.
Сотрудников ингушского центра «Э» неоднократно обвиняли в пытках. В июле несколько бывших сотрудников, в том числе бывший начальник Тимур Хамхоев, были приговорены к разным срокам за превышение полномочий, вымогательство и другие преступления; одного из них признали виновным в убийстве, — напоминает «Медуза».
Комментарии5
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tv_victim 12 января 2019 | 21:08
Видать, достал начальник своим "противодействием".... Наверное, ни вздохнуть, ни пернуть без "заноса" нельзя было....
nestor199 12 января 2019 | 21:55
tv_victim: Там санитар в морге мзду за свою должность берет, а потом делиться. Это не только в Ингушетии, так во всех республиках Северного Кавказа. Там так и при Советской власти было, и при царях.
mb0001 12 января 2019 | 21:31
А это все последствия борьбы на территориальную целостность Ингушетии
putn_pnh 12 января 2019 | 21:37
началось?
nestor199 12 января 2019 | 21:51
putn_pnh: А там когда-то заканчивалось? На Евкурова, сейчас точно не вспомню, или пять, или шесть покушений было.