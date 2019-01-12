Исполком Всемирного антидопингового агентства вынесет решение о статусе Российского антидопингового агентства 22января

Исполком Всемирного антидопингового агентства вынесет решение о статусе Российского антидопингового агентства 22 января. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Члены исполкома запросили столько времени, чтобы должным образом изучить рекомендации комитета по соответствию, которые будут предоставлены не позднее

17 января , — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомню, в четверг министр спорта России Павел Колобков заявил, что эксперты WADA приступили к работе по получению данных московской антидопинговой лаборатории. Это было одним из основных условий восстановления статуса РУСАДА.