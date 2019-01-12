В Джорджтаунском университете США в Вашингтоне решили преподавать студентам курс о российской гибридной угрозе
Информация об этом содержится на сайте учебного заведения. Курс стартует весной 2019 года, — сообщает РБК.
«Кибератака против Эстонии в 2007 году, вторжение в Грузию в 2008 году, аннексия Крыма в 2014 году. Боты, тролли и информационные операции. Манипулирование, влияние и отрицание. «Нелегалы», «патриотические хакеры» и «маленькие зеленые человечки». После выборов в США в 2016 году возросла осведомленность о новом способе ведения войны Кремлем и о том, как он нацелился на наше общество и граждан», — говорится в описании курса.
Джорджтаунский университет был основан в 1789 и является старейшим университетом католической конгрегации на территории США. Он входит в пятерку ведущих вузов в мире в области политических наук и дипломатии.
Комментарии12
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igor919191 12 января 2019 | 20:40
Так вот куда банда либералов во главе с Пархоменко рванули. Ну Латыниха ясно, будет там на вахте сидеть(сторожить), а Орлова с ее интеллектом, только чай разносить.
region62 12 января 2019 | 20:43
Не пИсайтесь америкосы.
captainobvious 12 января 2019 | 20:43
а что нынче курсы "Истории лесбийского танца" и "Философских оснований творчества Майли Сайрус" в американских университетах уже не в моде? ))
glebbalbesov 12 января 2019 | 20:45
Введите курсы "как трахаться со всеми, чтобы потом подавать в суд за изнасилование, если вдруг кто станет звездой".
andy66 12 января 2019 | 20:52
курс истории российского чекизма войдет в курсы многих универов по всему свету наравне с историей немецкого нацизма и итальянского фашизма (((
gbborg 12 января 2019 | 20:55
Россия - угроза для США? Это, конечно, политическая истерия.
Но ведь Крымская история - это тоже, конечно же история, несколько сомнительная с точки зрения деликатных международных отношений.
Ведь если возврат Крыма - это нормально, то почему бы нам при случае не вернуть назад и Аляску? Да и всем союзным республикам СССР не пора ли задуматься?
monik_7 12 января 2019 | 20:59
gbborg: Щас Аляску
pusto1 12 января 2019 | 20:55
Ааааааа! Россия, это где?
za_stalina 12 января 2019 | 20:56
И что же собой представляет предмет? Нищающая страна задушенная санкциями переживающая демографический кризис? Смешно смотреть на либерастов которые хаяли идеологический диктат СССР с его научным коммунизмом. Марксизм научно обоснован. Подвести идеологическую базу под русофобию либералы даже не пытаются, хотя она есть - нацизм.
skuller 12 января 2019 | 20:59
Представляете новость : " В Саратовском университете преподают курс по агрессии США"?
Как думаете, либерастня слюнями залила бы уже сайт? )))
ara_1 12 января 2019 | 21:19
Интересно, что будет сказано о роли Обамы, Хиллари, Линч, Коми и прочих, которые, по примеру борца с коррупцией из России, не помню фамилии, молчали, "ничего не предпринимали", наверное, "чтобы не спугнуть"?
greeg1 12 января 2019 | 21:55
Для России это плохая новость. Так как после прохождения курса ведения гибридной войны я боюсь, американские путинисты как всегда обскачут своих русских коллег как минимум на пятьдесят лет вперёд.