В Джорджтаунском университете США в Вашингтоне решили преподавать студентам курс о российской гибридной угрозе

Информация об этом содержится на сайте учебного заведения. Курс стартует весной 2019 года, — сообщает РБК.

«Кибератака против Эстонии в 2007 году, вторжение в Грузию в 2008 году, аннексия Крыма в 2014 году. Боты, тролли и информационные операции. Манипулирование, влияние и отрицание. «Нелегалы», «патриотические хакеры» и «маленькие зеленые человечки». После выборов в США в 2016 году возросла осведомленность о новом способе ведения войны Кремлем и о том, как он нацелился на наше общество и граждан», — говорится в описании курса.

Джорджтаунский университет был основан в 1789 и является старейшим университетом католической конгрегации на территории США. Он входит в пятерку ведущих вузов в мире в области политических наук и дипломатии.