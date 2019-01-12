Больше ста человек задержаны в Париже ходе акции протеста «желтых жилетов»
Больше ста человек задержаны в Париже ходе акции протеста «желтых жилетов», — сообщает телеканал BFM.
В настоящее время около двух сотен манифестантов не желают покидать площадь Звезды, где завершился маршрут их шествия через столицу. Стычки с полицией, как сообщает ТАСС, продолжаются уже более трех часов. Полиция использует шумовые гранаты и применяет слезоточивый газ, чтобы вытеснить манифестантов.
Нападения демонстрантов на полицейский кордон происходят также поблизости от Триумфальной арки, в начале Елисейских Полей.
Манифестации «желтых жилетов» проходят сегодня и в других городах Франции. В целом по стране в них принимает участие около 32 тысяч человек.
Комментарии7
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ykra_dupa 12 января 2019 | 20:41
Порошенко уже требовал у Макрона отпустить всех задержанных и не применять силу против мирных демонстрантов ? )))
parasuk_ 12 января 2019 | 20:44
Газ и дубинки это очень либерально и демократично. Это не путинские палачи, которые брыкающихся быдланов-навальнят на руках до автобусов относят и там аккуратно складируют
glebbalbesov 12 января 2019 | 20:56
parasuk_: Ага, где бы селфи оранжевых жилетов из кутузки посмотреть... Либерасты конечно ещё те двуличные твари...
vlabumur 12 января 2019 | 20:59
parasuk_:
В Перми за изготовление «куклы Путина» троим активистам могут дать до 7 лет. а тут стычки с полицией, как сообщает ТАСС, продолжаются уже более трех часов.
Вот именно либерально и демократично.
parasuk_ 12 января 2019 | 21:35
vlabumur: навальнята существа хилые и драться не умеют. В их гей кружке отношения на дуэлях в твиттере выясняют
pusto1 12 января 2019 | 20:52
да хоть тысячу пусть задержут, через пару часов отпустят без наказаний. Полиция на стороне манифестантов.
al192 12 января 2019 | 20:56
Не видели, случайно, Викторию Нуланд с печеньками?