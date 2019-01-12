Больше ста человек задержаны в Париже ходе акции протеста «желтых жилетов», — сообщает телеканал BFM.

В настоящее время около двух сотен манифестантов не желают покидать площадь Звезды, где завершился маршрут их шествия через столицу. Стычки с полицией, как сообщает ТАСС, продолжаются уже более трех часов. Полиция использует шумовые гранаты и применяет слезоточивый газ, чтобы вытеснить манифестантов.

Нападения демонстрантов на полицейский кордон происходят также поблизости от Триумфальной арки, в начале Елисейских Полей.

Манифестации «желтых жилетов» проходят сегодня и в других городах Франции. В целом по стране в них принимает участие около 32 тысяч человек.