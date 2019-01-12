Координационный центр мусульман Северного Кавказа исключил «за смуту» муфтия Ингушетии Иссу Хамхоева
Координационный центр мусульман Северного Кавказа исключил «за смуту» муфтия Ингушетии Иссу Хамхоева, — сообщает Интерфакс. Координационный центр недоволен действиями муфтия во время конфликта по определению административных границ между Чечней и Ингушетией. По мнению членов центра, Хамхоев проявил повышенную политическую активность, призывал старейшин и имамов выходить на улицу с протестами против руководства республики.
Координационный центр мусульман Северного Кавказа заявляет, что приглашал Хамхоева на заседание, но тот не пришел. В свою очередь в пресс-службе муфтията Ингештии Интерфаксу заявили, что никакого приглашения не поступало – «ни в устой, ни в письменной форме».
Ранее работу духовного центра мусульман Ингушетии критиковал глава республики Юнус-Бек Евкуров. Он предлагал Хамхоеву уйти в отставку и провести выборы нового муфтия.
Комментарии5
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vlabumur 12 января 2019 | 20:43
Дело ясное, что дело тёмное.боюсь кончится все плохо
aladdinov_01 12 января 2019 | 20:56
«Координационный центр мусульман Северного Кавказа исключил «за смуту» муфтия Ингушетии Иссу Хамхоева»
А вот еще очередное, какое уже по счету доказательство того, что г-н (не господин) Рувинский подбирает редакторов, текстовиков и наборщиков по одному только принципу - чтобы они были еще тупее и безграмотнее, чем сам г-н (не господин) Рувинский. Да, таких трудно, практически невозможно найти, но наш г-н (не господин) главный редактор все-таки их находит.
К сведению г-на (не господина) Рувинского. Слово "исключить" всегда требует уточнения - исключить ОТКУДА. Можно исключить из своих рядов, из какой-то организации, из самой жизни, из списка порядочных людей, как исключил из него сам себя штопаный г-н (не господин) Рувинский, сцущий нацистских ублюдков типа Змеелова, который регулярно макает лично нашего славного г-на (не господина) Рувинского поганой сцыкливой мордой в нацистское говно. А г-н (не господин) Рувинский сцыт принять меры, которые он, г-н (в рифму), обязан принимать по должностным обязанностям.
https://echo.msk.ru/blog/mzakharova/2350633-echo/comments.html#cmnt-60708643
Бон аппети, г-н (не господин) Рувинский.
zemljanka 12 января 2019 | 20:46
Позорники. Обслуга лилипутинской вертикали...
Респект приличному человеку.
ohrjr 12 января 2019 | 20:50
Что же вы, "единый вайнахский народ", грызетесь между собой?
ykra_dupa 12 января 2019 | 20:51
Отправить эту муфтию на габоностан к святому петру автофекальному ,там нехватка таких томососов ! Будет в шабашах участвовать и дулей креститься как и мечтал !))))