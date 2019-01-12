Руководитель российской команды «КамАЗ-мастер»: российский экипаж не виноват в том, что на «Дакар» был сбит зритель
Руководитель российской команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин заявил, что российский экипаж не виноват в том, что на ралли-марафоне «Дакар» был сбит зритель. По словам Чагина, зритель споткнулся о песок и оказался на траектории движения грузовика, в котором находился экипаж Андрея Каргинова. Водитель не видел этого, потому что находился на подъеме, когда в лобовое стекло видно только небо и часть горы. О случившемся он узнал только по прибытии в лагерь. Чагин добавил, что удивлен решением о дисквалификации экипажа, однако решение судей опротестовать не может. Российские участники продолжат гонку тремя экипажами.
Ранее сообщалось, что экипаж Каргинова сняли с марафона за то, что он не остановился после инцидента и продолжил гонку. При этом отмечается, что пострадавший человек находился вне официально организованной, безопасной зрительской зоны. 60-летний житель Африки госпитализирован с переломом бедра.
17:17
Комментарии7
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wrongway1 12 января 2019 | 20:11
Камаз....пустыня...бедуин...ДТП..
aleksandr39 12 января 2019 | 20:27
wrongway1: Н А С Т А М Н Е Б Ы Л О
tv_victim 12 января 2019 | 20:12
Не виноватая я!
bolshoysceptic 12 января 2019 | 20:14
Каргин видел людей и просто безответственно попер на них, мог объехать, там "всё дорога", но... одному мужику не удалось отскочить.
bolshoysceptic 12 января 2019 | 20:23
bolshoysceptic: https://youtu.be/T433NVYzHLs Инцидент на 5-й минуте.
vilingrad 12 января 2019 | 20:25
Все и всё против русских! Кто поставил посреди песка этого аборигена?! Или госдеп, или Порошенко...
tetriz 12 января 2019 | 20:29
Пешеходы? Какие пешеходы?! Да не смешите! У меня же танк!!