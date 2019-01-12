Европейский союз поддержал предложение главы Минфина США о снятии санкций с компаний Олега Дерипаски

Об этом сообщает агентство Bloomberg. По его данным, послы европейских стран в США написали коллективное письмо лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру и председателю комитета по иностранным делам палаты представителей Элиоту Энджелу. В письме говорится, что с тех пор, как в прошлом году были введены санкции против компаний Еn+ и «Русал» алюминиевые заводы по всей Европе столкнулись с повышением цен и значительными проблемами, касающимися проведения операций брокерских сделок и сохранения клиентов снятие санкций защитит более 75 тысяч рабочих, задействованных в алюминиевой промышленности, отмечают авторы письма.