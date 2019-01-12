«Координационный центр мусульман Северного Кавказа исключил «за смуту» муфтия Ингушетии Иссу Хамхоева»

Это — сообщает Интерфакс. Такая мера будет действовать, пока Хамхоев «не вернется в рамки шариатских норм», — говорится в решении центра.

Координационный центр недоволен действиями муфтия во время конфликта по определению административных границ между Чечней и Ингушетией. По мнению членов центра, Хамхоев проявил повышенную политическую активность, призывал старейшин и имамов выходить на улицу с протестами против руководства республики. Он также заявлял об «отлучении» от мусульманской общины некоторых официальных лиц, чиновников и депутатов.