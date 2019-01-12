Электричка сбила трех человек в столичном районе Люберцы
Два человека погибли и один получил травмы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. По словам источника, происшествие не сказалось на графике движения поездов.
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Два человека погибли и один получил травмы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. По словам источника, происшествие не сказалось на графике движения поездов.
Комментарии9
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tetriz 12 января 2019 | 19:34
Как???
nestor199 12 января 2019 | 19:49
tetriz: Как, как - у электрички тормозов нет ..................
benin_papa__ 12 января 2019 | 20:06
tetriz:
Вот и славно. Главное, что график движения не нарушился. А то неприятно торчать зимой на платформе.
А так-то тремя дураками меньше.
nestor199 12 января 2019 | 19:46
Может быть три урода полезли под электричку?
kuchumka 12 января 2019 | 19:48
Наушники в уши и идут по путям или через пути вот и результат.
skuller 12 января 2019 | 19:49
Естественный отбор.
alexandr_l 12 января 2019 | 20:19
в СТОЛИЧНОМ(?) районе Люберцы
glebbalbesov 12 января 2019 | 20:21
Да запросто... Экономят денежки, прыгают или наоборот залезают на перрон с рельс... Сам пару раз видел как электричка практически сбивала таких "экономщиков"...
vilingrad 12 января 2019 | 20:27
Дакар-Люберцы. Пробег.