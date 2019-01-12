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19:32, 12 января 2019

Владимирская чиновница, предложившая вымыть полы в Струнинской больнице, организует там генеральную уборку

Владимирская чиновница Марина Чекунова, которая посоветовала вымыть полы в Струнинской больнице, организует в этом учреждении генеральную уборку. Об этом сама Чекунова заявила корреспонденту ТАСС. Уборка пройдет в понедельник силами персонала, волонтеров и сотрудников Департамента здравоохранения. Ранее сегодня зампредседателя Заксобрания Владимирской области Вячеслав Картухин заявил, что из-за некорректного высказывания Чекуновой ее могут не утвердить на пост первого замглавы региона.
Напомню, этим летом жители Струнино на Прямой линии с президентом пожаловались на качество медобслуживания, после чего Путин поручил провести капитальный ремонт Струнинской больницы и входящей в ее структуру детской поликлиники.

Комментарии

10

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sprav77 12 января 2019 | 19:46

На мой взгляд, чиновница права. Стерильность и чистота в больнице полностью лежит на ответственности глав. врача. Скромно, просто, аварийно, но чисто. Лентяи кругом что ли? Простые белые занавески не дорого будут. Ну как раньше было, 50 лет назад.

djuga 12 января 2019 | 19:50

sprav77: аварийно, но чисто
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Простите, это как?
То есть, отваливающаяся штукатурка или гнилые, проваливающиеся полы - вещи вполне допустимые для больницы, так, что ли? Просто убирать и мыть надо чаще. Вопрос еще о наличии штата работников. Или предлагаете это делать хирургам в перерывах между операциями?

shakhtar 12 января 2019 | 19:55

sprav77: Это правильно занавески ,йод ,зеленка... ну как раньше

viktorova 12 января 2019 | 20:06

shakhtar: и дубовая кора в период обострений...

testmeter 12 января 2019 | 20:08

sprav77: Во время этой генеральной уборки больных заставят тоже драить полы, а неходячих повыгоняют на двор

justi 12 января 2019 | 20:11

sprav77:
Несомненно. На потрескавшихся стенах, покрытых местами чёрной плесенью (как видно на фотографиях этой больнички) , белые занавески будут к месту. А ещё на стенах повесить фотографии особняков, вилл, дворцов, апартаментов чиновников. Они весьма оживят интерьер, а заодно прикроют щели в стенах.

degele 12 января 2019 | 20:19

sprav77: Ваша чиновница дураков ищет и находит. Один раз она уберет, скрепя зубами. А дальше как? Денег нет, но вы держитесь? Рецепты от карликов не работают. Денег нет - уборки и ремонта нет

vorthyn 12 января 2019 | 19:48

Безграмотная чинуша (видимо, из грязи в князи)!!! И Бедные врачи, доведенные нашим государством до дикого унижения,не имеющие возможности полноценно лечить, еще и полы должны мыть? Безумие!!!!

alo0000 12 января 2019 | 19:59

Просто опубликовать, во сколько обходится содержание департамента здравоохранения, включая эту начальницу, и бюджет этой больнички в цветочках.

ihor_syvoryj 12 января 2019 | 20:00

А если там стены на старой грязи держатся?

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