Исполком Всемирного антидопингового агентства вынесет решение о статусе Российского антидопингового агентства 22января
Об этом сообщает пресс-служба WADA.
Члены исполкома запросили столько времени, чтобы должным образом изучить рекомендации комитета по соответствию, которые будут предоставлены не позднее
17 января , — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомню, в четверг министр спорта России Павел Колобков заявил, что эксперты WADA приступили к работе по получению данных московской антидопинговой лаборатории. Это было одним из основных условий восстановления статуса РУСАДА.
Комментарии1
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ly4_sveta 12 января 2019 | 19:57
Столько возни-канители с аферистами. Гнать
поганой метлой в выгребную яму. Миндальничают,
либеральничают с жульем, наглецами и лжецами.