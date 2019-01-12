Координационный центр мусульман Северного Кавказа исключил «за смуту» муфтия Ингушетии Иссу Хамхоева
Координационный центр мусульман Северного Кавказа исключил «за смуту» муфтия Ингушетии Иссу Хамхоева, — сообщает Интерфакс. Такая мера будет действовать, пока Хамхоев «не вернется в рамки шариатских норм», — говорится в решении центра.
Координационный центр недоволен действиями муфтия во время конфликта по определению административных границ между Чечней и Ингушетией. По мнению членов центра, Хамхоев проявил повышенную политическую активность, призывал старейшин и имамов выходить на улицу с протестами против руководства республики. Он также заявлял об «отлучении» от мусульманской общины некоторых официальных лиц, чиновников и депутатов.
Комментарии10
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bugbugbug 12 января 2019 | 19:41
Все правильно, в России надо жить по шариату
nestor199 12 января 2019 | 19:56
bugbugbug: Россия страна большая. На её территории проживает больше ста народов и народностей. Если Вы не знаете: ни нормы шариата, ни нормы адата не нарушают норм Конституции РФ.
Хамхоева кто-то поразил в его гражданских правах?
aladdinov_01 12 января 2019 | 20:23
«Координационный центр мусульман Северного Кавказа исключил «за смуту» муфтия Ингушетии Иссу Хамхоева»
А вот еще очередное, какое уже по счету доказательство того, что г-н (не господин) Рувинский подбирает редакторов, текстовиков и наборщиков по одному только принципу - чтобы они были еще тупее и безграмотнее, чем сам г-н (не господин) Рувинский. Да, таких трудно, практически невозможно найти, но наш г-н (не господин) главный редактор все-таки их находит.
К сведению г-на (не господина) Рувинского. Слово "исключить" всегда требует уточнения - исключить ОТКУДА. Можно исключить из своих рядов, из какой-то организации, из самой жизни, из списка порядочных людей, как исключил из него сам себя штопаный г-н (не господин) Рувинский, сцущий нацистских ублюдков типа Змеелова, который регулярно макает лично нашего славного г-на (не господина) Рувинского поганой сцыкливой мордой в нацистское говно. А г-н (не господин) Рувинский сцыт принять меры, которые он, г-н (в рифму), обязан принимать по должностным обязанностям.
https://echo.msk.ru/blog/mzakharova/2350633-echo/comments.html#cmnt-60708643
Бон аппети, г-н (не господин) Рувинский.
kuchumka 12 января 2019 | 19:45
Какой то парадокс, ведь были же гордые горцы-свободные люди и во что они превратились...
wild_division 12 января 2019 | 20:01
kuchumka: Горцы всегда были горцами и останутся ими лишь бы не совали свой поганный нос ублюдки из Эха мацы в горские обычаи и традиции Кавказа.
kuchumka 12 января 2019 | 20:28
wild_division: не знал что горские обычаи быть рабами своего бая.
busybackson 12 января 2019 | 19:53
Были когда-то и мы рысаками...
master_superanalitik 12 января 2019 | 20:02
Координационный центр мусульман Северного Кавказа исключил «за смуту» муфтия Ингушетии Иссу Хамхоева
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Это правильное решение, так как именно в чеченцах сохранился имперский пассионарных дух. У ингушей он тоже есть, но не в таких количествах.Вы спросите почему? А я отвечу:
Человек живет 1 век или примерно 100 лет. У империи тоже есть свой возраст, примерно 1200-1500 лет согласно Л.Гумилева. А потому у Российской Империи тоже срок ограничен. Если за начало отсчета брать Куликовскую битву (1380 год), то Российской Империи еще жить и жить. А потому нужно среди народов России искать приемников-пассионариев, так как русские потихоньку утрачивают пассионарность, становятся менее воинственными, не хотят рожать минимум 3 детей для одной семьи. А потому рано или поздно русских должны сменить люди с имперским сознанием, с зарядом пассионарности и рожающими много детей. Как Вы уже догадались - это чеченцы. Лет через 100 род Кадыровых сможет возглавить Российскую Империю, вернуть России все христианские святыни Ближнего Востока и установить контроль над мусульманскими святынями всего Ближнего Востока. Почему род Кадыровых? Потому что Ахмад Кадыров - известный и уважаемый религиозный деятель умер как мужчина на поле боя, а не в кровати от лекарств. Поэтому род Кадыровых имеет право править Россией лет через 100, а может и раньше. Зачем чеченцам маленькая территория в горах, если есть возможность руководить Великой Российской Империей и диктовать свою нерушимую волю мировому сообществу?! Наши великие предки оставили нам в наследство Великую Империю и мы не имеем право ее просрать. Многие представители имперской нации или русские были оболванены либеральной пропагандой и вместо строительства империи готовы записаться в гомики и педики. С такими робятами нам не по пути. Только чеченцы спасут Россию от тлетворного влияния Дикого Запада и изменников и предателей, оболванненных либеральной пропагандой!
murad_manapov 12 января 2019 | 20:01
любой религиозный служитель в россии должен голосовать за путина и поддерживать все решения власти.
plidurok Андрей Филимонов 12 января 2019 | 20:02
И попы и муллы стараются угодить светскому начальству, дабы то не ущемило их право собирать бабло с паствы.