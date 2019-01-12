Движение поездов на месте железнодорожной аварии в Иркутской области планируется восстановить в  ближайшее время

Движение поездов на месте железнодорожной аварии в Иркутской области планируется восстановить к двум часам ночи по местному времени (в Москве будет 9 часов вечера). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Напомним, сегодня утром сошли с рельсов 29 вагонов с углем. Никто из людей не пострадал. Было повреждено около трехсот метров полотна и две опоры контакной сети. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточно-Сибирской железной дороги Аркадий Петшик.

Из-за аварии были задержаны пассажирские поезда Улан-Батор — Москва и Москва — Владивосток. Часть пассажиров последнего поезда отправится во Владивосток специальным составом. Те пассажиры, которые следовали в Иркутск, были доставлены до места назначения на автобусах и электричке.