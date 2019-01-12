Министр иностранных дел Японии Таро Коно прибыл с визитом в Россию и пробудет здесь до 15 января
— об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.
В понедельник, 14 января, Таро Коно должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Ранее сообщалось, что в начале этого года Россию должен посетить премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Как ожидается, он обсудит с президентом Путиным заключение мирного договора между двумя странами.
Комментарии7
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kreamssdick 12 января 2019 | 19:10
Придется отдать Кемску волость
eniro 12 января 2019 | 19:47
kreamssdick: Сомневаюсь. Очередная провокация со стороны Владимира Владимировича. Бесплатное поднятие рейтинга самодержца-"собирателя земли русской".
ykra_dupa 12 января 2019 | 19:16
Ща ему Курилами по губам поводят ,подарят матрешку и балалайку , и прописав волшебный пендель отправят обратно в Японию !)))
wild_division 12 января 2019 | 20:08
ykra_dupa: Вонючка пригожинская, а если отдадут острова в ближайшем будущем, отсосешь у японского морского ежика? Не хочешь японского, можешь отсосать у нашего Тамбовского, лесного. А вместо матрешки в свое дупло засунешь японского нэцке. ))))
fresh_breeze 12 января 2019 | 19:29
Когда приедет Абэ, пригласите его на испытания "Авангарда".
А после, за трапезой, как бы между прочим, сказать: "Знаете, господин премьер-министр, мои военные настаивают, чтобы этот комплекс получил постоянную прописку на Курилах. Я пока, как могу, сопротивляюсь, но ссориться с военными не хочется, поэтому не подыгрывайте им, иначе мне придётся уступить их требованиям".
Глядишь, процесс подписания мирного договора потом пойдёт шустрее; Абэ сходит ещё раз на могилу отца и попросит у него прощения, свалив всё на русского медведя, который им, японцам, не по зубам.
rook76 12 января 2019 | 19:59
fresh_breeze: В 1905 году было по зубам.
fresh_breeze 12 января 2019 | 20:05
rook76:
То давно было, при Николашке, прокакавшем страну.
После этого был 1945-й и тихое поведение Японии все последующие годы вплоть до 1991 г.
Потом они возомнили, что могут забрать Курилы, хотя даже хронически простуженный Ельцин на это не решился.
На что они сейчас рассчитывают, не понятно.
Мирный договор им нужен даже больше, чем нам, а ведут себя так, будто готовы пойти на большое одолжение, подписав его с Москвой.