Министр иностранных дел Японии Таро Коно прибыл с визитом в Россию и пробудет здесь до 15 января

— об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

В понедельник, 14 января, Таро Коно должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее сообщалось, что в начале этого года Россию должен посетить премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Как ожидается, он обсудит с президентом Путиным заключение мирного договора между двумя странами.