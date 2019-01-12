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Эксклюзив Эха 19:07, 12 января 2019

Вряд ли Иванка Трамп и Хейли возглавят Всемирный банк, это должность, скорее политическая – эксперт

Дочь президента США и бывшего постпреда Штатов при ООН называют претендентами на пост главы Всемирного банка (ВБ). Вряд ли эти кандидаты смогут возглавить ВБ, это должность, скорее политическая, она была такой с самого начала работы этой организации. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший председатель ЦБ Сергей Дубинин.
«В современной финансовой мировой архитектуре — это скорее политическая роль. Как шутили сами сотрудники самого Всемирного банка – это фонд, который совершает банковские операции, выдавая кредиты правительствам при условии выполнения согласованной программы. Эта система всегда была ориентирована сразу с послевоенных лет на решение конкретных политических задач, которые были перед ней поставлены», — сказал С.Дубинин.
Он также усомнился, что Иванка Трамп и Никки Хейли возглавят Всемирный банк. Как правило, добавил С.Дубинин, это место занимают очень влиятельные экономисты или уверенные в себе политические менеджеры.
«Я думаю, что это ошибочное представление о том, что президент Трамп что захочет, того и назначит, не думаю, что это исходило официально из американской администрации. Это достаточно нелепые домыслы, на мой взгляд. Так как места во Всемирном банке занимали либо очень серьезные экономисты, причем необязательно американские, либо уверенные в себе политические менеджеры. Ведь большинство решений, которые приходится принимать, связаны с политической ситуацией в тех или иных стран, в которых работают их учреждения», — заключил С.Дубинин.
Ранее газета «Financial Times» сообщила, что Американская администрация рассматривает возможность выдвижения кандидатуры дочери президента США Дональда Трампа Иванки, а также покинувшей должность постпреда США при ООН Никки Хейли на пост президента Всемирного банка.

Комментарии

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fresh_breeze 12 января 2019 | 19:21

"это должность, скорее политическая – эксперт"
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Ясен-красен, что политическая должность. Но госсекретарь тем более политическая, однако, Трамп назначил на неё такого гиганта мысли, как Помпео. На этом фоне ставить руководителем Всемирного банка можно хоть уборщицу из Белого дома, хуже не будет.

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