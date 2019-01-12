Вряд ли Иванка Трамп и Хейли возглавят Всемирный банк, это должность, скорее политическая – эксперт

Дочь президента США и бывшего постпреда Штатов при ООН называют претендентами на пост главы Всемирного банка (ВБ). Вряд ли эти кандидаты смогут возглавить ВБ, это должность, скорее политическая, она была такой с самого начала работы этой организации. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший председатель ЦБ Сергей Дубинин.

«В современной финансовой мировой архитектуре — это скорее политическая роль. Как шутили сами сотрудники самого Всемирного банка – это фонд, который совершает банковские операции, выдавая кредиты правительствам при условии выполнения согласованной программы. Эта система всегда была ориентирована сразу с послевоенных лет на решение конкретных политических задач, которые были перед ней поставлены», — сказал С.Дубинин.

Он также усомнился, что Иванка Трамп и Никки Хейли возглавят Всемирный банк. Как правило, добавил С.Дубинин, это место занимают очень влиятельные экономисты или уверенные в себе политические менеджеры.

«Я думаю, что это ошибочное представление о том, что президент Трамп что захочет, того и назначит, не думаю, что это исходило официально из американской администрации. Это достаточно нелепые домыслы, на мой взгляд. Так как места во Всемирном банке занимали либо очень серьезные экономисты, причем необязательно американские, либо уверенные в себе политические менеджеры. Ведь большинство решений, которые приходится принимать, связаны с политической ситуацией в тех или иных стран, в которых работают их учреждения», — заключил С.Дубинин.

Ранее газета «Financial Times» сообщила, что Американская администрация рассматривает возможность выдвижения кандидатуры дочери президента США Дональда Трампа Иванки, а также покинувшей должность постпреда США при ООН Никки Хейли на пост президента Всемирного банка.