Йоханес Бе из Норвегии стал победителем гонки преследования на этапе кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе

А вот у Александра Логинова гонка не сложилась.

Со старта Логинов ушел уверенно, и даже увеличил отрыв от идущего следом Бе младшего. Вот только стрельба на сей раз подвела Александра. 4 промаха на четырех огневых рубежах не позволили российскому биатлонисту бороться за призы. Логинов в итоге финишировал пятым. Ну а победу, уже 7-ю в нынешнем сезоне, одержал Йоханес Бе. Серебро в очном споре с итальянцем Хофером выиграл хозяин трассы Арнд Пайфер. Отметим и удачное выступление Евгения Гараничева, который с 21 места сумел подняться по итогам пасьюта на 10-е.

Добавим, что Йоханес Бе упрочил свое лидерство в общем зачете Кубка мира. Ну а Логинов сохранил вторую строчку.

Завершается немецкий этап по биатлону эстафетными гонками, которые состоятся завтра.