Начался демонтаж нескольких подъездов дома в Магнитогорске, где в канун Нового года произошел взрыв
Врачам удалось спасти ногу найденному после взрыва в жилом доме в Магнитогорске младенцу
О работе специалистов рассказал пресс-секретарь минздрава Максим Радецкий.
Младенец провел под завалами дома тридцать пять часов.
Комментарии2
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proto_psb 12 января 2019 | 19:41
Если с причинами так все просто, как объяснили, то не придется ли спасать каждого второго, живущего в таких домах по всей стране?
vilingrad 12 января 2019 | 20:23
все -таки президент добился, чтобы дом снесли! Это вам не гейропа!